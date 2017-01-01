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豪華ランチに感激 司厨士協会が障害者施設で５品 太田
更新日時：2017年2月15日(水) AM 06:00
群馬県の全日本
司厨士
（
しちゅうし
）
協会太田支部（長沢和正支部長）のシェフら５人が14日、太田市藤阿久町の指定障害福祉サービス事業所「かなやま学園」を訪れた。
ベテランの技を生かした洋食５品を利用者や職員約110人に振る舞った。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
料理を盛り付けるシェフら
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