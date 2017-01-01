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群馬県のニュース

豪華ランチに感激　司厨士協会が障害者施設で５品　太田 

更新日時：2017年2月15日(水) AM 06:00
　群馬県の全日本司厨士しちゅうし協会太田支部（長沢和正支部長）のシェフら５人が14日、太田市藤阿久町の指定障害福祉サービス事業所「かなやま学園」を訪れた。

　ベテランの技を生かした洋食５品を利用者や職員約110人に振る舞った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

料理を盛り付けるシェフら

 

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