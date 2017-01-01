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群馬県のニュース

県産農畜産物輸出最高　９億8800万円　16％増 

更新日時：2017年5月30日(火) AM 06:00
　2016年度の群馬県産農畜産物の輸出額は前年度比16.8％増の９億8880万円で、過去最高となったことが29日、県農畜産物等輸出推進機構の集計で分かった。

　和食ブームや健康志向を背景に、欧米を中心に牛肉の輸出が好調なほか、こんにゃく製品や麺類などの農産加工品も伸びて全体を押し上げた。
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