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群馬県のニュース

詐欺 気を付けて！ 人文字で「ＮＯさぎ」　邑楽高島小 

更新日時：2017年6月20日(火) AM 06:00
　高齢者の特殊詐欺被害を防ごうと、群馬県の邑楽高島小（田島育子校長）の全校児童200人が19日、邑楽町の同校校庭で「ＮＯさぎ」の人文字を作った＝写真

　文字の写真をカードにして地域住民に配り、犯罪防止に役立てる。
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