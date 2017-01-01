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群馬県のニュース

観光名所で「はい、チーズ」　指定場所写し得点競う　草津 

更新日時：2017年10月16日(月) AM 11:00
　指定されたチェックポイントで写真を撮影して、合計得点を競う「第４回草津温泉フォトロゲイニング」（草津温泉観光協会主催）が15日、群馬県草津町の草津国際スキー場天狗山ゲレンデを発着点に開かれた。

　全国各地から参加した77組214人がゲーム感覚で町内の観光名所を巡った＝写真
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