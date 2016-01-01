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群馬県のニュース

甘い実採れた　桜山観光みかん園　藤岡 

更新日時：2016年11月2日(水) AM 06:00
　群馬県藤岡市三波川の「桜山観光みかん園」の開園セレモニーが１日、行われた。招待された地元のおにし保育園の園児36人がミカン狩りを楽しんだ＝写真。

　園児は実を次々ともぎ取り「大きいの採れた」「甘い」などと歓声を上げていた。
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