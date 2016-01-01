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群馬県のニュース

往年の名車でPR　冬の交通安全運動　太田 

更新日時：2016年12月1日(木) AM 11:00
　冬の県民交通安全運動（１～10日）を前に、群馬県警は30日、太田署で出動式を行った。

　指揮官の号令で、白バイやパトカーなど計32台がパトロールに向かった＝写真。
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