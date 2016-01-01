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群馬県のニュース

グリーンベルに市内３業者　最大区画はスーパー　沼田 

更新日時：2016年10月27日(木) AM 11:00
　群馬県沼田市の大型商業施設「グリーンベル21」（下之町）への市庁舎移転に関連し、市は26日、施設１階の商業テナントに市内の３業者が出店すると発表した。

　南側入り口近くの約590平方メートルの最大区画には、同市などで「すーぱーこいけ」を展開する小池（横塚町）が出店する。
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