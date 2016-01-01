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群馬県のニュース

大学生が議会傍聴　「シチズンシップ・アカデミー」始まる 

更新日時：2016年12月1日(木) AM 11:00
　若者に政治参加を働き掛ける、群馬県議会と大学の連携企画「ぐんまシチズンシップ・アカデミー」が30日、始まった。

　県内４大学の学生計70人が12日まで、第３回後期定例会の本会議や特別委員会を傍聴し、県議と意見を交わす。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

大学生と県議の意見交換会

 

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