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群馬県のニュース

お札の数え方難しい　金融機関の仕事学ぶ 

更新日時：2016年12月27日(火) AM 11:00
◎親子で体験型見学会　前橋
　前橋市大手町の商工中金前橋支店（松尾悟志支店長）は26日、親子で金融機関の仕事を学ぶ体験型見学会を店内で開いた。

　小学生と保護者ら17人が、お金に対する理解を深めた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

模擬紙幣を数える児童

 

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