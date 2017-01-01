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群馬県のニュース

自由化１年　新電力移行8.4％止まり 

更新日時：2017年5月25日(木) AM 11:00
　電気の購入先を選べる電力小売り全面自由化が昨年４月に始まってから１年余りが経過した。

　群馬県を含む東京電力管内では、新規参入した電力会社（新電力）に切り替えた家庭は194万件（４月末現在）で、全契約数の8.4％にとどまる。多くの家庭が“様子見”している状況だ。
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