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泥の感触楽しみ田植え 日高遺跡の水田跡
更新日時：2017年6月26日(月) AM 06:00
国指定史跡「日高遺跡」を核に整備が進む日高遺跡公園（群馬県高崎市）の水田で25日、市内の親子約30人が田植えに取り組んだ＝写真。
遺跡について知ってもらおうと、地元の区長経験者らでつくる日高遺跡公園をともに楽しむ会（井草宏明会長）が開催し、今年で３回目。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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