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群馬県のニュース

ゴム動力車　疾走　13チーム、タイム競う 

更新日時：2017年10月10日(火) AM 11:00
　「ＴＳＫキッズ広場２０１７ｗｉｔｈゴム動力自動車コンテスト」が８日、群馬県高崎市のもてなし広場で開かれた＝写真

　ゴムを動力にした手作りの車でタイムを競うコンテストに13チームが挑み、８年連続出場の社会人チーム「ピンクスパイだぁ～」（同市）が優勝した。
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