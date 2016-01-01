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【速報】横山さんの「64」受賞逃す　英国推理作家協会賞 

更新日時：2016年10月12日(水) AM 07:00
　【ロンドン共同】英国推理作家協会は11日、優れた犯罪小説に贈る今年の同協会賞の翻訳部門（インターナショナル・ダガー賞）にフランスのピエール・ルメートル氏の作品を選んだ。

　最終候補に残っていた横山秀夫さん（59）の人気警察小説「64（ロクヨン）」は受賞を逃した。
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