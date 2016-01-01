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群馬県のニュース

女流プロ棋士が対局指導　将棋大会 54人が腕競う 

更新日時：2016年11月21日(月) AM 06:00
　ぐんま秋まつり将棋大会が20日、前橋市の群馬県生涯学習センターで開かれ、小学生から大人まで県内の54人が腕を競った。

　女性プロ棋士の斎田晴子女流５段と、竹部さゆり女流３段がゲストに招かれ、競技を終えた出場者に優しく指導した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

女性棋士から指導を受ける出場者

 

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