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群馬県のニュース

デキ、１年間ありがとう　富岡で「愛する会」清掃 

更新日時：2016年12月19日(月) AM 11:00
　県内外の愛好者でつくる「デキを愛する会」（横尾俊一代表）は18日、富岡市のもみじ平総合公園に展示されている市指定重要文化財、デキ型電気機関車２号機を清掃した。

　会員８人が１年間の汚れを丹念に取り払った＝写真。
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