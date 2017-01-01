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群馬県のニュース

チアダンスで活気 「サニーズ」遊園地で公演　桐生 

更新日時：2017年1月30日(月) AM 06:00
　チアダンスクラブ「サニーズ」は29日、群馬県桐生市の桐生が岡遊園地でチアダンス公演を行った。

　同市や太田市の教室に所属する80人が音楽に合わせて元気いっぱいに踊った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

元気いっぱいに踊るサニーズ

 

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