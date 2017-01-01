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群馬県のニュース

春一番吹き ぽかぽか陽気　県内で４月並み暖かさ 

更新日時：2017年2月18日(土) AM 06:00
　群馬県内は17日、南から暖かい空気が流れ込んで気温が上昇、３月下旬から４月並みの暖かさとなった。気象庁は同日、関東で「春一番」が吹いたと発表した。

　前橋こども公園（前橋市西片貝町）で遊ぶ子どもたちは、陽気に誘われて元気に走り回った＝写真
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