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群馬県のニュース

東毛林間学校 １９年度末に廃止　土砂災害の恐れ 

更新日時：2017年6月24日(土) AM 11:00
　太田、館林など７市町の中学生が利用している東毛林間学校（前橋市富士見町赤城山）について、太田市教委は23日、２０１９年度末に施設を廃止すると発表した。

　建物を含む地域が土砂災害警戒区域に指定されたことを考慮した。廃止後の代替施設や、林間学校の運営方法などは決まっていない。
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