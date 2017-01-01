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東毛林間学校 １９年度末に廃止 土砂災害の恐れ
更新日時：2017年6月24日(土) AM 11:00
太田、館林など７市町の中学生が利用している東毛林間学校（前橋市富士見町赤城山）について、太田市教委は23日、２０１９年度末に施設を廃止すると発表した。
建物を含む地域が土砂災害警戒区域に指定されたことを考慮した。廃止後の代替施設や、林間学校の運営方法などは決まっていない。
※詳しくは
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、
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