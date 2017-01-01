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群馬県のニュース

心込めて手話ダンス　「Ｙｏｕ＆Ｉ」初の単独公演 

更新日時：2017年10月24日(火) AM 06:00
　ＮＰＯ法人手話ダンスＹｏｕ＆Ｉ群馬県支部（高柳京子支部長）は22日、伊勢崎市民プラザで、創立10周年を記念した初の単独コンサート「チャリティーライフ」を開き、会員約60人が心を込めて発表した。

　手話ダンスは、聴覚障害者が見て分かり踊って楽しめるよう、歌詞を手話で表現してステップで曲調を伝える踊り。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

歌と踊りを披露する会員

 

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