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群馬県のニュース

日浴びて輝く氷柱　桐生・黒保根 

更新日時：2017年1月20日(金) AM 06:00
　１年で最も寒いとされる二十四節気の「大寒」の20日を前に、群馬県桐生市黒保根町宿廻しゅくめぐりの温泉旅館「梨木館」近くに氷柱が現れた。

　カメラマンが自然の造形美を写真に収めている＝写真。
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