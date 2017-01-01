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群馬県のニュース

製糸場倉庫で歌の世界　世界遺産３周年祝う　富岡 

更新日時：2017年5月24日(水) AM 11:00
　富岡製糸場の世界遺産登録３周年を記念して、群馬県富岡市は６月24日、世界遺産コンサートを製糸場内の東置繭所で開く。

　シンガー・ソングライターの世武裕子さんが、国宝にも指定された歴史的なれんが倉庫で、ピアノと歌の世界を繰り広げる。２日まで参加者を募集している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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