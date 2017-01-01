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あま～い梨ゼリー おいしい 明和で園児が楽しむ
更新日時：2017年6月23日(金) AM 06:00
子どもたちに地元の食に親しんでもらおうと、群馬県明和町の農産物加工販売会社「エバーグリーンファーム」（新井尚登社長）と町は22日、町内の子ども園と小中学校に特産品のナシの果汁を使った「梨の
雫
（
しずく
）
飲むゼリー」を提供した。
園児たちは、飲みやすいようにゼリーを上下に振って味わい、大喜びで飲み干した。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
大喜びでゼリーを飲む園児
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