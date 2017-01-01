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群馬県のニュース

あま～い梨ゼリー おいしい　明和で園児が楽しむ 

更新日時：2017年6月23日(金) AM 06:00
　子どもたちに地元の食に親しんでもらおうと、群馬県明和町の農産物加工販売会社「エバーグリーンファーム」（新井尚登社長）と町は22日、町内の子ども園と小中学校に特産品のナシの果汁を使った「梨のしずく飲むゼリー」を提供した。

　園児たちは、飲みやすいようにゼリーを上下に振って味わい、大喜びで飲み干した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

大喜びでゼリーを飲む園児

 

 

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