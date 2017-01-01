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休憩スペースに谷川の自然再現 ＪＲ上毛高原駅
更新日時：2017年7月2日(日) AM 06:00
群馬県の谷川連峰から湧き出た天然水を販売するＪＲ東日本ウォータービジネス（東京都）は１日、ＪＲ上越新幹線上毛高原駅（みなかみ町）で、谷川岳の自然を再現した休憩スペース「tanigawa hanare（タニガワハナレ）」をオープンした。
岸良昌町長や関係者がテープカットして祝った＝
写真
。
※詳しくは
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、
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