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群馬県のニュース

休憩スペースに谷川の自然再現　ＪＲ上毛高原駅 

更新日時：2017年7月2日(日) AM 06:00
　群馬県の谷川連峰から湧き出た天然水を販売するＪＲ東日本ウォータービジネス（東京都）は１日、ＪＲ上越新幹線上毛高原駅（みなかみ町）で、谷川岳の自然を再現した休憩スペース「tanigawa hanare（タニガワハナレ）」をオープンした。

　岸良昌町長や関係者がテープカットして祝った＝写真
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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