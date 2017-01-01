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群馬県のニュース

緩和ケアでみとり、現場で食生活改善　保健文化賞 

更新日時：2017年10月12日(木) AM 11:00
　医療や福祉分野で功績を残した団体、個人を表彰する第69回保健文化賞（第一生命保険主催）に、群馬県関係では緩和ケア診療所いっぽ（高崎市京目町）の小笠原一夫医師（70）と東洋大食環境科学部健康栄養学科（板倉町泉野）の佐藤加代子教授（69）が選ばれた。

　12日に都内で贈呈式が開かれる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

佐藤加代子さん

 

小笠原一夫さん

 

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