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群馬県のニュース

伊勢崎市長選　あす８日告示　無投票の可能性 

更新日時：2017年1月7日(土) AM 11:00
　任期満了に伴う群馬県伊勢崎市長選は８日告示される。これまでに出馬を表明しているのは３選を目指す現職の五十嵐清隆氏（64）＝上蓮町＝のみで、２期連続の無投票当選となる可能性が出ている。

　議員の辞職に伴い同日程で行う市議補選（欠員１）は２人の出馬が見込まれる。投開票は15日。
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