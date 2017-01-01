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群馬県のニュース

新緑の妙義山自転車で疾走　富岡 

更新日時：2017年5月15日(月) AM 11:00
　妙義山と周辺の観光地を自転車で走って巡る「妙義山ビューライドｉｎ富岡２０１７」が14日、群馬県富岡市妙義総合運動公園を発着点に開かれた＝写真。

　398人が参加、高低差約550メートル、全長61キロの行程を394人が完走した。
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