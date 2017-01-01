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群馬県のニュース

【速報】ザスパ、ホーム戦今季初勝利 

更新日時：2017年5月17日(水) PM 08:00
　サッカー明治安田Ｊ２第14節の17日、ザスパクサツ群馬はホームの正田醤油スタジアム群馬（前橋市）で山口を２－１で下し、ホーム戦今季初勝利（通算２勝目）を挙げた。順位は22位のままだが、勝ち点は７に伸びた。

　▽第14節
ザスパ　２－１　山　口
　　　（１－０）
　　　（１－１）

▽得点者
【ザ】高井、カン・スイル
【山】小野瀬
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