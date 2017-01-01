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群馬県のニュース

そろそろご注意を　インフルで今季初の学年閉鎖 

更新日時：2017年10月11日(水) AM 06:00
　群馬県は10日、インフルエンザのため、みなかみ新治小（みなかみ町新巻）の３年生（１学級）が11日に学年閉鎖となると発表した。

　インフルエンザによる学校の臨時休業は今季初で昨年より１週間早い。
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