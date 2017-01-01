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群馬県のニュース

「月」をテーマに哀愁の響き　前橋で朔太郎音楽祭 

更新日時：2017年10月16日(月) AM 06:00
　前橋市出身の詩人、萩原朔太郎が愛したマンドリンの演奏会「朔太郎音楽祭」（実行委員会主催）が15日、同市の昌賢学園まえばしホールで開かれた。高校生や愛好者が繊細な音色を響かせ、約1000人が聴き入った。

　朔太郎の第一詩集「月にえる」の刊行100年を記念し、「月」をテーマとした楽曲を中心に演奏した。
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マンドリンの演奏を披露する高校生

 

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