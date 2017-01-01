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群馬県のニュース

伝統歌舞伎を熱演　前橋で３団体が披露 

更新日時：2017年1月15日(日) AM 11:00
　地域で受け継がれてきた伝統芸能を紹介する「伝統歌舞伎の祭典」（県教育文化事業団など主催）が14日、前橋市のベイシア文化ホールで開かれ、「渋川子ども歌舞伎」（渋川市）など３団体が熱演を披露した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

迫真の演技を披露した出演者たち

 

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