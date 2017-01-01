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群馬県のニュース

「カッパピア・エコクラブ」発足　五感使い自然観察　高崎 

更新日時：2017年5月15日(月) AM 11:00
　群馬県高崎市の観音山のレジャー施設「カッパピア」跡地で整備中の公園を拠点に、自然や環境を学ぶ「カッパピア・エコクラブ」が14日発足した。

　会員となった地域の小学生や保護者、スタッフら約60人が参加して結成式を行い、園内の植物や昆虫を探し歩いた＝写真。
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