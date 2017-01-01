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群馬県のニュース

眞子さまと婚約の小室さん　「好青年」「頼もしい」 

更新日時：2017年5月18日(木) AM 06:00
　秋篠宮家の長女、眞子さま(25)と大学の同級生だった小室圭さん(25)との婚約の知らせに、17日も群馬県内から祝福の声が相次いだ。

　小室さんと交流のあった県民は「爽やかで好青年」「リーダー性があり頼もしい」と話し、２人の未来にエールを送った。
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