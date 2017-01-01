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群馬県のニュース

《春季関東高校野球》22日の準々決勝　育英、健大が強豪と対戦　じょうもばいるで速報 

更新日時：2017年5月21日(日) PM 07:00
　高校野球の第69回春季関東地区大会は21日、茨城県の水戸市民球場などで２回戦６試合が行われた。健大高崎（群馬２位）は、茨城県のひたちなか市民球場で、山梨学院（山梨１位）と対戦し、４－３で制した。

　ランニングスコアはこちら
http://www.jomo-news.co.jp/ns/hsb/sokuhou/bb_score.html?sc=17spK


　あす22日は準々決勝が行われ、前橋育英（群馬１位）は、水戸市民球場で浦和学院（埼玉１位）と対戦、健大高崎はとして、ひたちなか市民球場で、東海大相模（神奈川１位）に挑む。

　※【お知らせ】
　22日の群馬県勢の試合の模様は上毛新聞携帯ニュースサイト「じょうもばいる」(課金制、月額300円＋税）速報します。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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