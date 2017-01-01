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群馬県のニュース

ザスパ、tonan　きょう２回戦　天皇杯サッカー 

更新日時：2017年6月21日(水) AM 06:00
　サッカー日本一を決める第97回天皇杯全日本選手権は21日、各地で２回戦が行われ、Ｊ２ザスパクサツ群馬が山口市の維新百年記念公園でＪ２山口と、群馬県代表のtonan前橋が、さいたま市のＮＡＣＫ５スタジアム大宮でＪ１大宮と対戦する。

　県勢３季ぶりの３回戦進出を懸けた試合はともに午後７時開始予定。
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