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群馬県のニュース

大名庭園に中秋の名月　甘楽 

更新日時：2016年9月16日(金) AM 06:00
　旧暦８月15日に当たる15日、群馬県甘楽町小幡の国指定名勝「楽山園」で「御殿のお月見会」が開かれた。

　訪れた人は、ろうそく灯籠が並ぶ大名庭園で幻想的な中秋の名月を見上げた＝写真。

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