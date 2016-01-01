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群馬県のニュース

ギンナン鈴なり　きょう22日　秋分 

更新日時：2016年9月22日(木) AM 09:00
　台風が去り、街角も秋の色合い―。

　高崎市の群馬音楽センター近くのイチョウの木々に、直径２センチほどのギンナンが鈴なりに実り、道行く人たちに秋を感じさせている＝写真。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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