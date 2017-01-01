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群馬県のニュース

風邪予防で目指せ「手洗い名人」　高崎で特別授業 

更新日時：2017年1月19日(木) AM 06:00
　風邪やインフルエンザが流行する季節に合わせ、群馬県の高崎堤ケ岡小（高崎市棟高町、佐藤明彦校長）で18日、手洗いの特別授業が開かれた。

　１年生50人が、手に付いた菌をしっかり落とす手洗いのやり方を学んだ＝写真。
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