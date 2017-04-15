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焼き肉 大勢でおいしく 前橋・子ども食堂始まる
更新日時：2017年4月18日(火) AM 11:00
前橋市内で子どもたちに低料金で食事を提供する「まえばしこども食堂」（入沢繭子代表）が17日、同市上泉町の焼肉店「城東ホルモン」で初めて開かれた。
子ども12人と大人19人が焼き肉定食を味わった。食材は城東ホルモンや近隣の農家が無償提供した。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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でご覧ください。
食事を楽しむ家族連れ
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