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イベント狙うテロ〝制圧〟 高崎で訓練
更新日時：2017年4月26日(水) AM 11:00
２０２０年東京五輪・パラリンピックに備えて、県警と高崎市、高崎財団は25日、高崎市の高崎アリーナで、多数の人が集まるイベントなど「ソフトターゲット」を狙ったテロを想定した訓練を行った。
警察官ら計75人が不審者や爆発物への対応を確認した
＝写真
。
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