文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

イベント狙うテロ〝制圧〟　高崎で訓練 

更新日時：2017年4月26日(水) AM 11:00
　２０２０年東京五輪・パラリンピックに備えて、県警と高崎市、高崎財団は25日、高崎市の高崎アリーナで、多数の人が集まるイベントなど「ソフトターゲット」を狙ったテロを想定した訓練を行った。

　警察官ら計75人が不審者や爆発物への対応を確認した＝写真
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ