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群馬県のニュース

思い出詰まった人形にありがとう　藤岡でＪＡが供養祭 

更新日時：2017年5月1日(月) AM 06:00
　チャリティーイベント「人形・縫いぐるみ供養祭」が30日、群馬県藤岡市の葬祭施設「アシストホール藤岡・久遠」で開かれ、1000人を超える来場者が訪れた。

　お経を上げて、思い出の詰まった人形などを供養する催し。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

祭壇に手を合わせる来場者

 

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