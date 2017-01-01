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絶滅危惧のキタミソウ 伊勢崎で群生確認
更新日時：2017年5月2日(火) AM 11:00
環境省や群馬県のレッドリストで絶滅危惧種に指定されている希少植物「キタミソウ」が伊勢崎市内の男井戸川流域に自生していることが、群馬大社会情報学部の石川真一教授（植物生態学）の調査で分かった。
県内では館林市を中心とする東毛地域の一部でしか確認されてなく、石川教授は「自生地の追加は喜ばしい」と話している。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
男井戸川流域で群生するキタミソウ
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