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群馬県のニュース

地元特産のサクランボ　園児が授粉に挑戦　沼田 

更新日時：2017年5月3日(水) AM 11:00
　沼田さくらんぼ組合（白井光春組合長）は２日、群馬県沼田市の鶴亀さくらんぼ園で、近くの池田幼稚園（霜下恵子園長）の園児12人を招いて授粉体験会を開いた。

　子どもたちは先端にダチョウの羽が付いた長さ約２メートルの道具を持って授粉作業に挑戦した＝写真。
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