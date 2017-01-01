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群馬県のニュース

温泉地で熱闘 「湯もみダンス」きょう決勝　草津 

更新日時：2017年5月14日(日) AM 06:00
　群馬県の草津温泉をダンスで盛り上げる「熱湯　湯もみダンス選手権ｉｎ草津温泉2017」（同実行委員会主催）の予選会が13日、草津町の草津音楽の森国際コンサートホールで開かれ、県内外から参加した11チームが約150人の観客の前でダンスバトルを繰り広げた＝写真

　14日は同町の「熱乃湯」で決勝戦が行われる。
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