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温泉地で熱闘 「湯もみダンス」きょう決勝 草津
更新日時：2017年5月14日(日) AM 06:00
群馬県の草津温泉をダンスで盛り上げる「熱湯 湯もみダンス選手権ｉｎ草津温泉2017」（同実行委員会主催）の予選会が13日、草津町の草津音楽の森国際コンサートホールで開かれ、県内外から参加した11チームが約150人の観客の前でダンスバトルを繰り広げた＝
写真
。
14日は同町の「熱乃湯」で決勝戦が行われる。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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