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群馬県のニュース

高校野球熱戦再開　夏の群馬大会　きょうから３回戦 

更新日時：2017年7月15日(土) AM 06:00
　第99回全国高校野球選手権群馬大会は15日再開し、上毛新聞敷島（前橋市）と高崎城南（高崎市）の２球場で３回戦６試合が行われる。

　順調に進めば、17日までの３日間で16強が出そろう。

　勝ち上がり表はこちら。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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