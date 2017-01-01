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日航社員が慰霊の園で清掃 安全への思い新た
更新日時：2017年7月16日(日) AM 11:00
日航ジャンボ機墜落事故から32年となる８月12日を前に、日航とグループ会社の社員有志54人が15日、追悼慰霊行事が行われる上野村の「慰霊の園」で清掃活動をした。
新人からベテランまで整備部門の社員らが犠牲者５２０人の名が刻まれた石碑などを磨き、空の安全への思いを強めた＝写真。
※詳しくは
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