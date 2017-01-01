文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

【速報】両毛線で一時運転見合わせ　現在は再開 

更新日時：2017年10月15日(日) PM 06:00
　ＪＲ東日本高崎支社は15日、両毛線の駒形―伊勢崎駅間で発生した人身事故の影響で、午後４時57分ごろから前橋―桐生間の上下線の運転を見合わせたと発表した。

　同区間は午後６時ごろに運転を再開したが、一部の電車で遅れが発生している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ