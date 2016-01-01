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群馬県のニュース

能面の魅力たっぷり　清水さんと愛好者出品 

更新日時：2016年11月5日(土) AM 11:00
　高崎市を拠点に活動する能面打ちの愛好者グループ「面清会」の第３回能面展が４日、同市の高崎シティギャラリーで始まった。

　中之条町出身の能面師、清水和夫さん（89）＝横浜市＝の指導を受ける９人と、清水さん自らが手掛けた能面計１４９点がずらりと並び、来場者を圧倒している。９日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

さまざまな能面がずらりと並ぶ会場

 

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