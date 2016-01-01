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群馬県のニュース

２時間以内登庁は96％　大規模地震を想定　県職員を非常参集  

更新日時：2016年12月20日(火) AM 11:00
　大規模地震を想定し、県は19日、抜き打ちで職員の非常参集訓練をした。千人を超える対象者のうち、災害対応の目安となる２時間以内に登庁した職員の割合は96・２％で、昨年12月の前回訓練から８・８ポイント上がった。
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