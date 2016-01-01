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群馬県のニュース

認知症サポーター10万人　県警も養成　市町村間で格差 

更新日時：2017年1月6日(金) AM 11:00
　認知症を理解して患者やその家族を支える「認知症サポーター」が、群馬県内で10万人を突破した。

　市町村が小中高校や企業などで養成講座を開いており、年１万人のペースで増えている。県警も認知症の行方不明者の捜索に役立てようと養成に力を入れている。
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