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群馬県のニュース

自殺者44人減４１７人　40代が最多77人　16年県内 

更新日時：2017年1月21日(土) AM 11:00
　県内で２０１６年に自殺した人は前年比44人減の４１７人で、２年ぶりに減少したことが20日、県警の集計（速報値）で分かった。

　自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）は21・１人で、全国平均を４・０人上回った。
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